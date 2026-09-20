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Спорт

Рыбакина сравнила выигранные титулы US Open и Уимблдона

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 04:58 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина сравнила победу на Открытом чемпионате США-2026 с титулом Уимблдона-2022, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, для Рыбакиной титул на US Open-2026 стал третьим в сезоне. По этому показателю она сравнялась с Ариной Соболенко и российской теннисисткой Миррой Андреевой.

"Уимблдон был неожиданным. Тогда было очень много внимания, поддержки – просто колоссальное количество. Сейчас я уже много времени в туре, и такая победа была ожидаемой. Но эмоции и внимание все равно невероятные", – цитирует Рыбакину Prosports.kz.

Ранее стало известно, что первая ракетка мира покажет свою мощь в Южной Корее.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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