Первая ракетка мира покажет свою мощь в Южной Корее
Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире в Сеуле (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, также в турнире выступят:
- победительница четырех турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко;
- чемпионка "Ролан Гаррос-2026", пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева;
- шестикратная чемпионка ТБШ польская теннисистка Ига Швёнтек (девятая в рейтинге);
- четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" 17-я ракетка мира японка Наоми Осака и итальянка Жасмин Паолини (20-й номер в рейтинге WTA).
Турнир пройдет с 26 по 28 декабря.
Ранее Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript