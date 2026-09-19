Первая ракетка мира покажет свою мощь в Южной Корее

Фото: Instagram/lenarybakina

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире в Сеуле (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, также в турнире выступят: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yonex Tennis (@yonex_tennis) победительница четырех турниров "Большого шлема" , вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ;

, вторая ракетка мира белорусская теннисистка ; чемпионка "Ролан Гаррос-2026", пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева ;

; шестикратная чемпионка ТБШ польская теннисистка Ига Швёнтек (девятая в рейтинге);

(девятая в рейтинге); четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" 17-я ракетка мира японка Наоми Осака и итальянка Жасмин Паолини (20-й номер в рейтинге WTA). Турнир пройдет с 26 по 28 декабря . Ранее Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

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