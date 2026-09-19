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Спорт

Первая ракетка мира покажет свою мощь в Южной Корее

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2026 05:59 Фото: Instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина примет участие в выставочном турнире в Сеуле (Южная Корея), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, также в турнире выступят:

  • победительница четырех турниров "Большого шлема", вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко;
  • чемпионка "Ролан Гаррос-2026", пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева;
  • шестикратная чемпионка ТБШ польская теннисистка Ига Швёнтек (девятая в рейтинге);
  • четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема" 17-я ракетка мира японка Наоми Осака и итальянка Жасмин Паолини (20-й номер в рейтинге WTA).

Турнир пройдет с 26 по 28 декабря.

Ранее Елена Рыбакина объяснила, почему не поможет сборной Казахстана на Кубке Билли Джин Кинг.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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