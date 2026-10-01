Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Пекине

Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP 500 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в стартовом матче он встретился с 14-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии.

Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился в пользу чешского спортсмена – 6:4, 7:6.

Для теннисистов это была четвертая очная встреча. В предыдущих трех матчах Меншик дважды оказывался сильнее казахстанца.

Во втором круге соревнований чех встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

При этом действующий чемпион турнира Янник Синнер в нынешнем розыгрыше не выступает. Итальянец пропускает соревнования из-за проблем с коленом.

А вот первая ракетка мира Елена Рыбакина на старте китайского "Мастерса" встретится с Алиной Чараевой из Армении, которая ныне занимает 118-ю строчку рейтинга WTA.