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Спорт

Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Пекине

Теннисист Александр Бублик , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 02:55 Фото: instagram/bublik
Казахстанский теннисист Александр Бублик, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP 500 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в стартовом матче он встретился с 14-й ракеткой мира Якубом Меншиком из Чехии.

Поединок продолжался 1 час 37 минут и завершился в пользу чешского спортсмена – 6:4, 7:6.

Для теннисистов это была четвертая очная встреча. В предыдущих трех матчах Меншик дважды оказывался сильнее казахстанца.

Во втором круге соревнований чех встретится с аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло.

При этом действующий чемпион турнира Янник Синнер в нынешнем розыгрыше не выступает. Итальянец пропускает соревнования из-за проблем с коленом.

А вот первая ракетка мира Елена Рыбакина на старте китайского "Мастерса" встретится с Алиной Чараевой из Армении, которая ныне занимает 118-ю строчку рейтинга WTA.

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Камила Салкымбаева
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