Рыбакина сыграет против 118-й ракетки мира на старте китайского "Мастерса"
Первая ракетка мира на стадии второго круга одиночного разряда встретится с Алиной Чараевой из Армении, которая ныне занимает 118-ю строчку рейтинга WTA.
Алина час назад одержала тяжелую и волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой за 3 часа и 14 минут – 5:7, 7:5, 6:2.
Для Рыбакиной предстоящий матч будет первым после победы на US Open 2026.
Встреча против Чараевой по расписанию организаторов, возможно, пройдет уже завтра, но не исключено, что могут перенести и на 3 октября.
Все будет зависеть от распорядка текущих игр и прогноза погоды.
Пока Елена готовится к своему первому матчу на китайском "тысячнике", ее коллега по сборной Казахстана Юлия Путинцева завоевала "бронзу" в одиночном разряде на Азиатских играх-2026.
Плюс только что она еще и гарантировала себе медаль в женской паре на этих соревнованиях в тандеме с Анной Данилиной.