Рыбакина сыграет против 118-й ракетки мира на старте китайского "Мастерса"

В столице Китая завершились большинство матчей первого круга крупного турнира из серии WTA 1000, по итогам одного из которых определилась соперница лучшей теннисистки мира – Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира на стадии второго круга одиночного разряда встретится с Алиной Чараевой из Армении, которая ныне занимает 118-ю строчку рейтинга WTA.

Алина час назад одержала тяжелую и волевую победу над украинкой Юлией Стародубцевой за 3 часа и 14 минут – 5:7, 7:5, 6:2.

Для Рыбакиной предстоящий матч будет первым после победы на US Open 2026.

Встреча против Чараевой по расписанию организаторов, возможно, пройдет уже завтра, но не исключено, что могут перенести и на 3 октября.

Все будет зависеть от распорядка текущих игр и прогноза погоды.

Пока Елена готовится к своему первому матчу на китайском "тысячнике", ее коллега по сборной Казахстана Юлия Путинцева завоевала "бронзу" в одиночном разряде на Азиатских играх-2026.

Плюс только что она еще и гарантировала себе медаль в женской паре на этих соревнованиях в тандеме с Анной Данилиной.