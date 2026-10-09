Андреева рассказала о конкуренции с Рыбакиной за место на Итоговом турнире WTA

Пятая ракетка мира из России Мирра Андреева поделилась, что для нее значит участие в Итоговом турнире WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, квалификацию на Итоговый турнир уже обеспечили себе казахстанка Елена Рыбакина, белоруска Арина Соболенко, россиянка Мирра Андреева и американки Джессика Пегула и Кори Гауфф.

"Для меня это бы значило очень многое. В том году я была очень, очень близка. Елена Рыбакина – давайте не будем о ней говорить – сыграла невероятно. Она заслужила то место в прошлом году. Тут мне нечего сказать. В этом году я рада, что у меня больше шансов. Я играю лучше. Продолжаю набирать все больше и больше очков. Все выглядит хорошо. Я очень рада, что с каждым матчем у меня становится все больше шансов отобраться", – сказала Андреева на пресс-конференции.

Итоговый турнир пройдет в Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября 2026 года.

Ранее Соболенко обратилась к поклонникам по особому случаю в своей карьере.