Соболенко обратилась к поклонникам по особому случаю в своей карьере

Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко высказалась перед Итоговым турниром WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Zakon.kz.

Итоговый турнир WTA 2026 года пройдет с 8 по 15 ноября в комплексе Indian Wells Tennis Garden в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США).

Как передает Sports.kz, помимо Соболенко, официальные путевки на это соревнование сезона гарантировали себе еще четыре теннисистки: действующая чемпионка турнира и лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина из Казахстана, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, а также российская теннисистка Мирра Андреева.

"Всем привет, я очень рада квалифицироваться на Итоговый турнир WTA. Не могу дождаться возвращения в Индиан-Уэллс, встречи со всеми вами, и обязательно приобретайте билеты на финал. Увидимся", – заявила Соболенко.

Ранее экс-первая ракетка мира отреагировала на поражения Рыбакиной и Соболенко в Пекине.