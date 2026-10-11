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Спорт

Андреева опередила Рыбакину и Соболенко в сезоне WTA-2026

Елена Рыбакина, Ариана Соболенко, Мирра Андреева, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 06:57 Фото: Instagram/lenarybakina
10 октября российская теннисистка Мирра Андреева сравнялась с Джессикой Пегулой по количеству побед в текущем сезоне, сообщает Zakon.kz.

По данным Opta, Андреева одержала 50-ю победу в 2026 году на турнирах WTA и стала самой молодой теннисисткой за последние 17 лет, достигшей этой отметки за один календарный сезон.

Последней спортсменкой, которой удалось сделать это в столь юном возрасте, была датчанка Каролина Возняцки в 2009 году.

Сейчас Андреева делит первое место по количеству побед в сезоне с американкой Джессикой Пегулой. Третью строчку занимает казахстанка Елена Рыбакина с 49 победами. Белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф одержали по 47 побед.

Вчера Андреева обыграла чешскую теннисистку Николу Бартункову со счетом 6:2, 6:2 в полуфинале турнира WTA-1000 в Пекине (Китай) и ворвалась в финал соревнований.

Ранее Андреева рассказала о конкуренции с Рыбакиной за место на Итоговом турнире WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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