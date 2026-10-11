От пальто до юбок: стилист объяснил, как носить тренд, захвативший подиумы

Фото: Telegram/Александр Рогов

Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о популярности бахромы в текущем сезоне, отметив, что этот элемент перестал ассоциироваться исключительно со стилем бохо и теперь гармонично смотрится даже в минималистичных образах, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.

"В этом сезоне бахрома украшает жакеты, юбки, сумки и верхнюю одежду. Длинная, короткая, тонкая или нарочито объемная – она добавляет образам динамики. Стоит отметить, что бахрома давно вышла за рамки привычной эстетики бохо – теперь ее можно встретить и в более минималистичных, и в совершенно эклектичных образах", – написал эксперт. Ранее стилист назвал тренды лета 2027 года.

Поделитесь новостью