#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
453.93
508.72
5.35
Советы

От пальто до юбок: стилист объяснил, как носить тренд, захвативший подиумы

Александр Рогов дал модницам новый совет, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 09:39 Фото: Telegram/Александр Рогов
Стилист и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Рогов рассказал о популярности бахромы в текущем сезоне, отметив, что этот элемент перестал ассоциироваться исключительно со стилем бохо и теперь гармонично смотрится даже в минималистичных образах, сообщает Zakon.kz.

Модную заметку он опубликовал в Telegram.


"В этом сезоне бахрома украшает жакеты, юбки, сумки и верхнюю одежду. Длинная, короткая, тонкая или нарочито объемная – она добавляет образам динамики. Стоит отметить, что бахрома давно вышла за рамки привычной эстетики бохо – теперь ее можно встретить и в более минималистичных, и в совершенно эклектичных образах", – написал эксперт.

Ранее стилист назвал тренды лета 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Александр Рогов дал новый совет
06:15, 16 июля 2026
Тренд на тиары: стилист объяснил, как носить их каждый день
Александр Рогов дал модницам новый совет
18:17, 28 сентября 2026
Неожиданный тренд осени: стилист советует изменить привычный гардероб
Александр Рогов дал модницам новый совет
18:53, 03 июня 2026
Панталоны покоряют модниц: стилист назвал лучшие способы их носить
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Циньвэнь и Андреева в Пекине
10:22, Сегодня
"Меня непросто обыграть": Циньвэнь — о предстоящем финале с Андреевой в Пекине
Кайрат Нурдаулетов на тренировке &quot;Жетысу&quot;
10:03, Сегодня
"Игра могла бы сложиться иначе": Нурдаулетов — о поражении "Жетысу" "Кайрату" в КПЛ
Юлия Путинцева празднует успех
09:44, Сегодня
Путинцева неожиданно победила американку и вышла в основную сетку "тысячника" в Ухане
Наоя Иноуэ в шлеме в ринге на тренировке
09:30, Сегодня
Наоя Иноуэ объявил имя следующего соперника
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: