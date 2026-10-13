У Елены Рыбакиной появился новый друг по имени Тоби
Фото: Instagram/LenaRybakina
Первая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая ныне проходит восстановление после турнира в Пекине, на днях завела себе нового питомца, сообщает Zakon.kz.
Эту новость трехкратная чемпионка турниров Большого шлема опубликовала на своей странице в Instagram, добавив туда фото с собакой.
"Добро пожаловать домой, Тоби".Елена Рыбакина
Как известно, после триумфа на US Open 2026, Рыбакина неожиданно проиграла на старте WTA-1000 в Пекине.
После этого она автоматически снялась с другого китайского "тысячника", который в эти дни проходит на кортах Уханя.
Пока Елена восстанавливается и готовится к турниру WTA-500 в Нинбо (19-25 октября), честь нашей страны в Ухане защищает Юлия Путинцева.
Вторая ракетка Казахстана успешно прошла квалификацию данных состязаний и в эти минуты сражается за выход во второй круг основной сетки одиночного разряда.
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