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Спорт

У Елены Рыбакиной появился новый друг по имени Тоби

Теннис Новый Друг, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 12:27 Фото: Instagram/LenaRybakina
Первая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая ныне проходит восстановление после турнира в Пекине, на днях завела себе нового питомца, сообщает Zakon.kz.

Эту новость трехкратная чемпионка турниров Большого шлема опубликовала на своей странице в Instagram, добавив туда фото с собакой.

Теннис Новый Друг, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 12:27

Фото: Instagram/LenaRybakina

"Добро пожаловать домой, Тоби".Елена Рыбакина

Как известно, после триумфа на US Open 2026, Рыбакина неожиданно проиграла на старте WTA-1000 в Пекине.

После этого она автоматически снялась с другого китайского "тысячника", который в эти дни проходит на кортах Уханя.

Пока Елена восстанавливается и готовится к турниру WTA-500 в Нинбо (19-25 октября), честь нашей страны в Ухане защищает Юлия Путинцева.

Вторая ракетка Казахстана успешно прошла квалификацию данных состязаний и в эти минуты сражается за выход во второй круг основной сетки одиночного разряда.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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