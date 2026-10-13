У Елены Рыбакиной появился новый друг по имени Тоби

Первая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая ныне проходит восстановление после турнира в Пекине, на днях завела себе нового питомца, сообщает Zakon.kz.

Эту новость трехкратная чемпионка турниров Большого шлема опубликовала на своей странице в Instagram, добавив туда фото с собакой.

"Добро пожаловать домой, Тоби". Елена Рыбакина

Как известно, после триумфа на US Open 2026, Рыбакина неожиданно проиграла на старте WTA-1000 в Пекине.

После этого она автоматически снялась с другого китайского "тысячника", который в эти дни проходит на кортах Уханя.

Пока Елена восстанавливается и готовится к турниру WTA-500 в Нинбо (19-25 октября), честь нашей страны в Ухане защищает Юлия Путинцева.

Вторая ракетка Казахстана успешно прошла квалификацию данных состязаний и в эти минуты сражается за выход во второй круг основной сетки одиночного разряда.