Елена Рыбакина высказалась о новом статусе

Первая ракетка мира – казахстанка Елена Рыбакина высказалась о новом почетном статусе, сообщает Zakon.kz.

10 сентября 2026 года она опубликовала победный пост в Instagram.

"Все возможно, когда вы верите! Горжусь тем, что представляю Казахстан и творю историю, став первой ракеткой мира от этой страны", – подписала она.

"Это история, и я очень горжусь тем, что представляю Казахстан. Каждый раз, когда возвращаюсь в Казахстан, неважно, в какой город приезжаю, я всегда вижу много детей. Сейчас они играют в теннис, и все больше детей приходит на теннисные площадки. Невероятно видеть столько молодых людей, которые смотрят на тебя. Это показывает, что все возможно, если верить в себя и усердно работать. Сейчас сложно что-то сказать, потому что я даже не заглядывала в телефон, но, конечно, многие будут меня поздравлять. Сейчас я не в Казахстане, но, когда приеду туда, хочу выразить свою благодарность. Невероятное чувство – возвращаться в Казахстан. К сожалению, я не могу приезжать туда так часто, но, думаю, это невероятное достижение для страны", – сказала ранее Рыбакина на пресс-конференции US Open после победы над китаянкой Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале.

9 сентября 2026 года стало известно, что первая ракетка Казахстана возглавит мировой рейтинг WTA. Для нашей страны это впервые. В связи с этим Елену поздравил президент Касым-Жомарт Токаев. "Вы прославили казахстанский спорт и вписали свое имя в летопись мирового тенниса", – обратился он к теннисистке.