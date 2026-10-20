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Спорт

Чемпион Almaty Open 2025 приехал в Казахстан за вторым чапаном

Теннис Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 16:57 Фото: Zakon.kz.
В Алматы уже четвертый день продолжается престижный международный турнир по теннису среди мужчин – Almaty Open ATP 250 c участием именитых игроков из-за рубежа, включая хозяев площадки, сообщает Zakon.kz.

Под первым номером данных соревнований выступает прошлогодний победитель, пятый номер рейтинга ATP – Даниил Медведев.

Россиянин прибыл в Алматы накануне из "Мастерса" в Шанхае, где добрался до полуфинала. 30-летний москвич нацелен защитить свой титул и по возможности прихватить второй год подряд казахский чапан.

"Приехал сюда не только за 250 очками, но и достойно сыграть, тем более ваш город мне нравится, меня тепло принимают, прекрасная организация турнира. Но здесь и без меня хватает охотников за единственным трофеем. Что касается Бублика – если встретимся в полуфинале, то постараемся показать хороший теннис. Тот чапан, который подарили мне год назад, стоит у меня дома в специальном шкафу для сувениров. Если выиграю еще один, то, скорее всего, подарю его". Даниил Медведев

На старте алматинского турнира Медведев 22 октября встретится с японцем Шо Шимабукуро, 109-й ракеткой мира.

В этот же день свой первый матч на Almaty Open 2026 проведет и лидер казахстанской сборной Александр Бублик. Его оппонент определится после поединка между нашим Тимофеем Скатовым и Фабианом Марожаном (Венгрия).

Между тем осталось всего лишь несколько часов до старта отборочного матча ЧМ-2028 по футзалу, где казахстанская дружина примет в Астане команду Беларуси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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