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Спорт

Когда и где смотреть матч Казахстана и Беларуси на пути к ЧМ-2028 по футзалу

Футзал Отбор ЧМ-2028, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 11:51 Фото: Instagram/kff_team
20 октября в Астане пройдет матч отборочного раунда мирового первенства 2028 года по футзалу, где сборная Казахстана примет команду Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Это будет первый поединок для обеих сборных в нынешнем квалификационном раунде ЧМ-2028. Помимо нас и Беларуси в группе 6 есть еще представители Албании.

Победитель группы попадет в элитный раунд напрямую, а команда, занявшая второе место, может пройти дальше по рейтингу. Квалификация турнира завершится в апреле 2028 года.

Наша футзальная сборная провела 10-дневный УТС на месте проведения матча и сегодня выйдет на столичный паркет в составе из 16 человек, куда вошли три вратаря и 13 полевых игроков.

Вратари: Игита ("Семей"), Талгат Утепбергенов ("Атырау") и Нарун Сериков ("Каспий").

Полевые игроки: Даурен Турсагулов, Ринат Турегазин, Биржан Оразов, Нурсултан Пиялы (все "Семей"), Жахангир Рашит, Азат Валиуллин (оба "Кайрат"), Ержан Карменов, Арнольд Кнауб (оба "Каспий"), Дуглас ("Алула"), Альберт Акбаликов, Эдсон (оба "ИрАэро"), Нурканат Бактияров ("Актобе") и Александр Дерябин ("Тюмень").

Прямая трансляция матча Казахстан – Беларусь начнется 20 октября в 20:00 на телеканале Qazsport.

Тем временем на днях в горах Перу нашли новое растение, которое назвали в честь знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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