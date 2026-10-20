Матч казахстанской пары Нурланулы – Бублик собрал аншлаг на Almaty Open

20 октября 2026 года один из своих знаменательных матчей в карьере сыграл 18-летний казахстанский теннисист Зангар Нурланулы. В тандеме с лидером казахстанской сборной Александром Бубликом они вышли на стартовый поединок парного разряда на Almaty ATP 250, сообщает Zakon.kz.

Соперниками казахстанских теннисистов были Фернандо Ромболи (Бразилия) и Даниель Цукерман (Израиль).

Этот матч, который организаторы поставили на корт №1, собрал аншлаг. Число зрителей на арене перешагнуло рамки вместимости, которая составляет 800 человек. Фанаты лицезрели интересный поединок стоя и сидя в проходах.

И участники не обманули надежд болельщиков, которые отблагодарили их громом аплодисментов за красивые розыгрыши.

Первый сет остался за хозяевами турнира со счетом 6:3. Вторая партия дошла до тай-брейка, где удача улыбнулась Ромболи-Цукерману – 7:5.

Заключительный супер тай-брейк выиграли гости (10:6) – они и пробились в четвертьфинал данных соревнований.

Отметим, что послезавтра Бублик начнет свои выступления в одиночном разряде, где ему будет оппонировать венгр Фабиан Марожан. А Зангар сыграет завтра против 72-й ракетки мира из Чехии – Томаша Махача.

Час назад о своих перспективах на Almaty Open 2026 рассказал первый его сеяный Даниил Медведев.