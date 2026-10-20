Матч казахстанской пары Нурланулы – Бублик собрал аншлаг на Almaty Open
Соперниками казахстанских теннисистов были Фернандо Ромболи (Бразилия) и Даниель Цукерман (Израиль).
Этот матч, который организаторы поставили на корт №1, собрал аншлаг. Число зрителей на арене перешагнуло рамки вместимости, которая составляет 800 человек. Фанаты лицезрели интересный поединок стоя и сидя в проходах.
И участники не обманули надежд болельщиков, которые отблагодарили их громом аплодисментов за красивые розыгрыши.
Первый сет остался за хозяевами турнира со счетом 6:3. Вторая партия дошла до тай-брейка, где удача улыбнулась Ромболи-Цукерману – 7:5.
Заключительный супер тай-брейк выиграли гости (10:6) – они и пробились в четвертьфинал данных соревнований.
Отметим, что послезавтра Бублик начнет свои выступления в одиночном разряде, где ему будет оппонировать венгр Фабиан Марожан. А Зангар сыграет завтра против 72-й ракетки мира из Чехии – Томаша Махача.
Час назад о своих перспективах на Almaty Open 2026 рассказал первый его сеяный Даниил Медведев.