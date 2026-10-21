Слезы, танцы и аншлаг: перенесенный концерт Кайрата Нуртаса вызвал фурор в Кызылорде

Юбилейный концерт казахстанского артиста Кайрата Нуртаса, перенесенный с 18 на 20 октября 2026 года, все-таки состоялся и подарил многочисленным поклонникам немало ярких эмоций, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Алматы түні" на своей странице в Instagram показал красочные кадры музыкального вечера и поблагодарил зрителей.

"Спасибо, Кызылорда! Следующая остановка – ваш город!" Кайрат Нуртас

Кайрат Нуртас также предоставил анонс следующих выступлений.

Так, 26 октября 2026 года музыкант встретится с поклонниками в Атырау, 27 ноября пройдет концерт в Актобе.

Легенда.

Молодец, Кайрат! Несмотря на то, что день был холодным, энергия и песни Кайрата согрели меня, мы танцевали, пели, я плакала. Знаю все его песни.

Это был замечательный вечер. Спасибо, что были с нами, гордость РК.

Кайрат Нуртас легенда, король!

Костюмы шикарные, слов нет! Легенда.

Это было очень замечательно. Мне понравилось, я не смогла поехать в Астану, но получилось увидеть вас в Кызылорде за этим.

Концерт был на отличном уровне! Не мог сидеть в одном месте! Энергия, атмосфера были отличные! – пишут вдохновленные фанаты.

Впрочем, не все концерты Нуртаса проходят на высоком уровне. Так, 10 октября 2026 года в Шымкенте состоялось выступление артиста, на котором тысячи людей одновременно пытались попасть на шоу, из-за чего у входа образовалось большое скопление. Часть зрителей в итоге так и не попала на концерт.

Материал по теме После инцидента в Шымкенте Кайрат Нуртас перенес концерт в Кызылорде

Уже 11 октября стало известно, что шоу Нуртаса обернулось уголовным делом, а организатор мероприятия был задержан и водворен в ИВС.