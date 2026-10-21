Рыбакина, Соболенко и Андреева абсолютно сравнялись в сезоне-2026

Казахстанка Елена Рыбакина, спортсменка из Беларуси Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева показали равные результаты по количеству титулов и финалов в сезоне-2026, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, каждая из трех теннисисток завоевала по три титула и сыграла в пяти финалах в текущем сезоне.

Рыбакина выиграла Australian Open, US Open и турнир в Штутгарте.

Соболенко победила на соревнованиях в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

Андреева стала чемпионкой "Ролан Гаррос", а также выиграла турниры в Аделаиде и Линце.

Все три теннисистки обеспечили себе участие в Итоговом турнире WTA, где выступят сильнейшие игроки сезона. В мировом рейтинге WTA Рыбакина официально лидирует, занимая 1-е место, следом за ней идет Соболенко, а тройку лидеров замыкает Андреева.

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