Рыбакина, Соболенко и Андреева абсолютно сравнялись в сезоне-2026
Фото: Instagram/wta
Казахстанка Елена Рыбакина, спортсменка из Беларуси Арина Соболенко и россиянка Мирра Андреева показали равные результаты по количеству титулов и финалов в сезоне-2026, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, каждая из трех теннисисток завоевала по три титула и сыграла в пяти финалах в текущем сезоне.
- Рыбакина выиграла Australian Open, US Open и турнир в Штутгарте.
- Соболенко победила на соревнованиях в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.
- Андреева стала чемпионкой "Ролан Гаррос", а также выиграла турниры в Аделаиде и Линце.
Все три теннисистки обеспечили себе участие в Итоговом турнире WTA, где выступят сильнейшие игроки сезона. В мировом рейтинге WTA Рыбакина официально лидирует, занимая 1-е место, следом за ней идет Соболенко, а тройку лидеров замыкает Андреева.
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