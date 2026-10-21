ПСЖ нанес первое поражение "Барселоне" в футбольном сезоне-2026/27

Минувшей ночью стартовали игры третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в центральном поединке которого встретились два гранда и топ-фаворита нынешнего сезона – ПСЖ и "Барселона", сообщает Zakon.kz.

Битва, которая прошла на "Парк-де-Пренс", закончилась уверенной победой действующего победителя Лиги чемпионов со счетом 4:2.

Поначалу и на протяжении всего матча на поле была практически равная борьба, команды ни в чем не уступали друг другу.

Француз Дезире Дуэ открыл счет на 38-й минуте. После перерыва новичок "Барсы" Хави Эспарт сравнял результат. Вскоре Люка Эрнандес снова вывел парижский коллектив вперед. Однако лидер гостей Ламин Ямаль спустя мгновение сравнял счет – 2:2.

Ну а далее представители каталонского коллектива подустали и начали допускать ошибки в защите, чем сразу воспользовались подопечные Луиса Энрике.

Витинья на 81-й минуте в третий раз вывел ПСЖ вперед, а незадолго до финального свистка Фабиан Руис поставил окончательную точку в этой игре – 4:2.

Таким образом, "Барселона" потерпела первое поражение в нынешнем сезоне после 11-ти побед подряд во всех турнирах.

"Это был фантастический матч, ПСЖ показал, что сильнее нас. Проиграли, но многому научились в этой игре. У них очень сильные игроки в плане быстрых переходов из обороны в атаку. Пытались сдерживать их и хорошо справлялись с этой задачей, но в последние 15 минут нам уже не хватало свежести. Это не оправдание, мы не лучшим образом подготовились к этому матчу, но теперь нужно все проанализировать. В будущем нам нужно действовать лучше, хотя многое делали хорошо". Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик

В свою очередь победная серия команды Энрике достигла семи игр, а в Лиге чемпионов они находятся во главе турнирной таблицы после встреч третьего тура.

"Это матч высочайшего уровня против невероятно сильного соперника. Обороняться так, как это делали мы, очень сложно, но я убежден, что именно это стало ключом к победе. Хорошо сыграли в обороне, обыграли команду, которая не проигрывала в этом сезоне. В среднем они забивали по четыре гола за матч, а нам смогли забить только два. Отмечаю Люка Эрнандеса, опытный игрок, амбициозный, всегда готовый к работе, действует агрессивно и не совершает глупых фолов. Он провел невероятный матч против одного из лучших игроков мира". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

После этой неудачи "сине-гранатовым" сейчас не до грусти и отдыха. 25 октября их ждет второй суперматч недели, они примут мадридский "Реал" в рамках 10-го тура Ла Лиги.

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