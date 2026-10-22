Елена Рыбакина узнала всех своих соперниц по Итоговому турниру года
Самой последней восьмой участницей WTA Finals 2026 стала представительница Чехии – Каролина Мухова.
Это стало возможным после того, как Марта Костюк (Украина) снялась по ходу матча с россиянкой Екатериной Александровой в рамках игр второго круга на турнире в китайском Нинбо.
Костюк потеряла шансы опередить чешскую теннисистку, но все же попала в список в качестве запасного игрока.
Таким образом, на Итоговый турнир WTA квалифицировались: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Элина Свитолина (Украина), Линда Носкова (Чехия), Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США).
Лучшая восьмерка года соберется в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, которая год назад в финале переиграла Арину Соболенко.
Тем временем несколько часов осталось до начала футбольного матча между алматинским "Кайратом" и греческим "Панатинаикосом" в рамках второго тура Лиги конференций УЕФА.