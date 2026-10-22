Елена Рыбакина узнала всех своих соперниц по Итоговому турниру года

Накануне окончательно определились все участницы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), куда вошли восемь лучших игроков нынешнего сезона по текущему рейтингу, сообщает Zakon.kz.

Самой последней восьмой участницей WTA Finals 2026 стала представительница Чехии – Каролина Мухова.

Это стало возможным после того, как Марта Костюк (Украина) снялась по ходу матча с россиянкой Екатериной Александровой в рамках игр второго круга на турнире в китайском Нинбо.

Костюк потеряла шансы опередить чешскую теннисистку, но все же попала в список в качестве запасного игрока.

Таким образом, на Итоговый турнир WTA квалифицировались: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Элина Свитолина (Украина), Линда Носкова (Чехия), Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США).

Лучшая восьмерка года соберется в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, которая год назад в финале переиграла Арину Соболенко.

Тем временем несколько часов осталось до начала футбольного матча между алматинским "Кайратом" и греческим "Панатинаикосом" в рамках второго тура Лиги конференций УЕФА.