#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+10°
$
448.61
503.83
5.48
Спорт

Елена Рыбакина узнала всех своих соперниц по Итоговому турниру года

Теннис Итоговый Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 12:44 Фото: Instagram/LenaRybakina
Накануне окончательно определились все участницы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), куда вошли восемь лучших игроков нынешнего сезона по текущему рейтингу, сообщает Zakon.kz.

Самой последней восьмой участницей WTA Finals 2026 стала представительница Чехии – Каролина Мухова.

Это стало возможным после того, как Марта Костюк (Украина) снялась по ходу матча с россиянкой Екатериной Александровой в рамках игр второго круга на турнире в китайском Нинбо.

Костюк потеряла шансы опередить чешскую теннисистку, но все же попала в список в качестве запасного игрока.

Таким образом, на Итоговый турнир WTA квалифицировались: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Элина Свитолина (Украина), Линда Носкова (Чехия), Кори Гауфф и Джессика Пегула (обе США).

Лучшая восьмерка года соберется в американском Индиан-Уэллсе с 8 по 15 ноября. Действующей чемпионкой турнира является Елена Рыбакина, которая год назад в финале переиграла Арину Соболенко.

Тем временем несколько часов осталось до начала футбольного матча между алматинским "Кайратом" и греческим "Панатинаикосом" в рамках второго тура Лиги конференций УЕФА.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Первая ракетка Казахстана
08:43, 04 мая 2026
Елена Рыбакина узнала свое место в обновленном рейтинге WTA
Теннис, корт, ракетки
05:59, 31 марта 2026
Итоговый турнир WTA переедет из Саудовской Аравии в 2027 году
Элина Свитолина и Елена Рыбакина
07:18, 15 октября 2026
Рыбакина узнала шестую соперницу на Итоговом турнире WTA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча &quot;Кайрат&quot; - &quot;Панатинаикос&quot; в Лиге конференций
15:03, Сегодня
Tanea.gr поделилось ожиданиями от матча "Кайрат" - "Панатинаикос" в Лиге конференций
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором &quot;Атлетико Мадрид&quot;
14:32, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором "Атлетико Мадрид"
Марин Томасов празднует гол
14:22, Сегодня
Появились новые подробности о процессе приватизации ФК "Астана"
Казахстан оказался лучше Узбекистана
14:04, Сегодня
Казахстан выступил лучше Узбекистана на международном турнире по таеквондо в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: