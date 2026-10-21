Наставник "Кайрата" рассказал о настрое команды перед матчем с "Панатинаикосом"

Вечером 22 октября 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоится футбольный матч, в котором "Кайрат" встретится с "Панатинаикосом" из Греции в рамках игр второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Авторитет гостей очень широко известен в Европе, "зеленые" являются 20-кратными чемпионами своей страны, которую ныне тренирует известный испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Однако хозяев поля не пугают ни титулы, ни даже стоимость игроков "Панатинаикоса" (126,35 млн евро) против 9,20 млн у "Кайрата".

О чем открыто высказался рулевой "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин за день до матча на пресс-конференции?

"К каждому матчу мы готовимся максимально, не разделяем, это КПЛ или еврокубки. Ребят не надо особо настраивать, они собраны и сконцентрированы. Стараются выполнять свою работу профессионально. Каждым моментом нужно дорожить, и ребята это понимают. Стараются себя проявить, проверить себя на фоне хороших соперников. Поэтому здесь особой мотивации нет". Рафаэль Уразбахтин

Неделю назад "Панатинаикос" в рамках стартового тура Лиги конференций УЕФА дома переиграл клуб "Борац Баня-Лука" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

"В целом есть небольшая усталость. Но, опять же, когда все хорошо, когда ты выигрываешь, ты быстрее восстанавливаешься и особо не замечаешь этой усталости. Когда проигрываешь, конечно, ты устаешь и физически, плюс еще и эмоционально. Это больше эмоций негативных. Мы, наверное, привыкли уже. Прошлый год играли, у нас практика уже есть. И в этом году, я даже по играм сужу: если в прошлом году тяжело давались матчи через два дня, через три дня, то в этом году уже более адаптированы, легче переносят нагрузки, потому что опыт у них уже есть". Рафаэль Уразбахтин

В свою очередь команда Уразбахтина 15 октября набрала первые свои очки в этом турнире, сыграв на выезде вничью с латвийской "Ригой" (1:1).

Поединок "Кайрат" – "Панатинаикос" начнется в 19:30, а прямая трансляция будет показана на телеканале Qazsport.