#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Спорт

Наставник "Кайрата" рассказал о настрое команды перед матчем с "Панатинаикосом"

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 16:08 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вечером 22 октября 2026 года на Центральном стадионе Алматы состоится футбольный матч, в котором "Кайрат" встретится с "Панатинаикосом" из Греции в рамках игр второго тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Авторитет гостей очень широко известен в Европе, "зеленые" являются 20-кратными чемпионами своей страны, которую ныне тренирует известный испанский специалист Рафаэль Бенитес.

Однако хозяев поля не пугают ни титулы, ни даже стоимость игроков "Панатинаикоса" (126,35 млн евро) против 9,20 млн у "Кайрата".

О чем открыто высказался рулевой "желто-черных" Рафаэль Уразбахтин за день до матча на пресс-конференции?

"К каждому матчу мы готовимся максимально, не разделяем, это КПЛ или еврокубки. Ребят не надо особо настраивать, они собраны и сконцентрированы. Стараются выполнять свою работу профессионально. Каждым моментом нужно дорожить, и ребята это понимают. Стараются себя проявить, проверить себя на фоне хороших соперников. Поэтому здесь особой мотивации нет". Рафаэль Уразбахтин

Неделю назад "Панатинаикос" в рамках стартового тура Лиги конференций УЕФА дома переиграл клуб "Борац Баня-Лука" из Боснии и Герцеговины со счетом 2:1.

"В целом есть небольшая усталость. Но, опять же, когда все хорошо, когда ты выигрываешь, ты быстрее восстанавливаешься и особо не замечаешь этой усталости. Когда проигрываешь, конечно, ты устаешь и физически, плюс еще и эмоционально. Это больше эмоций негативных. Мы, наверное, привыкли уже. Прошлый год играли, у нас практика уже есть. И в этом году, я даже по играм сужу: если в прошлом году тяжело давались матчи через два дня, через три дня, то в этом году уже более адаптированы, легче переносят нагрузки, потому что опыт у них уже есть". Рафаэль Уразбахтин

В свою очередь команда Уразбахтина 15 октября набрала первые свои очки в этом турнире, сыграв на выезде вничью с латвийской "Ригой" (1:1).

Поединок "Кайрат" – "Панатинаикос" начнется в 19:30, а прямая трансляция будет показана на телеканале Qazsport.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
Читайте также
Хоккей Победа Овертайм
17:56, 21 октября 2026
"Адмирал" и "Барыс" провели ожесточенную схватку с овертаймом в КХЛ
Футбол Состав Кайрата
10:00, 21 октября 2025
УЕФА назвал предварительный состав игроков матча "Кайрат" – "Пафос"
Футбол Комент тренера
13:37, 29 сентября 2025
Рафаэль Уразбахтин рассказал о планах "Кайрата" на матч с "Реалом"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: