Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии
Фото: Национальный паралимпийский комитет РК
Сборная Казахстана по пара плаванию завоевала серебряную медаль на V Азиатских пара играх в Аичи-Нагое (Япония). Национальная команда заняла второе место в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем, показав результат 2 минуты 48,99 секунды, сообщает Zakon.kz.
В составе сборной Казахстана выступили Наталья Звягенцева, Айсултан Кулькеев, Сиязбек Далиев и Зульфия Габидуллина.
Победу одержала команда Китая, финишировавшая с результатом 2 минуты 25,22 секунды.
Бронзовыми призерами стали представители Таиланда (2.54,64).
Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы установили два рекорда на Кубке мира.
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