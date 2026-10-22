#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
447.94
502.32
5.52
Спорт

Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх в Японии

Казахстан завоевал серебряную медаль в пара плавании на Азиатских играх, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 18:23 Фото: Национальный паралимпийский комитет РК
Сборная Казахстана по пара плаванию завоевала серебряную медаль на V Азиатских пара играх в Аичи-Нагое (Япония). Национальная команда заняла второе место в смешанной эстафете 4×50 м вольным стилем, показав результат 2 минуты 48,99 секунды, сообщает Zakon.kz.

В составе сборной Казахстана выступили Наталья Звягенцева, Айсултан Кулькеев, Сиязбек Далиев и Зульфия Габидуллина.

Победу одержала команда Китая, финишировавшая с результатом 2 минуты 25,22 секунды.

Бронзовыми призерами стали представители Таиланда (2.54,64).

Ранее сообщалось, что казахстанские пловцы установили два рекорда на Кубке мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Азиатские игры
08:34, 10 февраля 2025
Фристайл-акробатика: серебряная медаль у Казахстана
Санжар Адилов, ММА
08:24, 21 сентября 2026
Казахстанец впервые в истории завоевал бронзовую медаль Азиатских игр по ММА
Велогонщица Рината Султанова
08:00, 20 сентября 2026
Казахстан завоевал первую золотую медаль на Азиатских играх
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:24, 22 октября 2026
Тренер "Кайрата" Уразбахтин объяснил поражение от "Панатинаикоса" со счётом 1:5
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
23:02, 22 октября 2026
Видеообзор поражения "Кайрата" от "Панатинаикоса" в Лиге Конференций УЕФА
&quot;Прекрасные ощущения&quot;: автор дубля в ворота &quot;Кайрата&quot; Дессерс оценил свою игру
22:58, 22 октября 2026
"Прекрасные ощущения": автор дубля в ворота "Кайрата" Дессерс оценил свою игру
&quot;Он хорош&quot;: Марк Гуаль оценил игру против защитника &quot;Панатиакоса&quot; Стефана Де Врея
22:45, 22 октября 2026
"Он хорош": Марк Гуаль оценил игру против защитника "Панатиакоса" Стефана Де Врея
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: