Казахстанец впервые в истории завоевал бронзовую медаль Азиатских игр по ММА
Фото: Instagram/sanzhar_adilov57
Представитель национальной команды Казахстана Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.
Казахстанский спортсмен стал призером соревнований по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг. Смешанные единоборства впервые в истории включены в программу Азиатских игр.
Таким образом, Санжар Адилов вошел в число первых казахстанских спортсменов, завоевавших награду Азиады в ММА. XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.
Ранее стало известно расписание казахстанцев на Азиаде 21 сентября.
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