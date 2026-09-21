Казахстанец впервые в истории завоевал бронзовую медаль Азиатских игр по ММА

Представитель национальной команды Казахстана Санжар Адилов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр в Айти–Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен стал призером соревнований по ММА в традиционном стиле в весовой категории до 65 кг. Смешанные единоборства впервые в истории включены в программу Азиатских игр.

Таким образом, Санжар Адилов вошел в число первых казахстанских спортсменов, завоевавших награду Азиады в ММА. XX летние Азиатские игры проходят в Айти–Нагое с 19 сентября по 4 октября 2026 года.

Ранее стало известно расписание казахстанцев на Азиаде 21 сентября.