Казахстан довел счет своих золотых медалей до 12 на Пара Азиаде-2026
В велоспорте на шоссе у мужчин в категории B Наиль Ермуханбет преодолел дистанцию 65 км за 2 часа 1 минуту 21 секунду и завоевал золотую медаль.
Кирилл Илюкевич показал результат 2 часа 11 минут 42 секунды и стал серебряным призером.
В женской гонке на 55 км Анастасия Калаус финишировала первой с результатом 2 часа 5 минут 47 секунд и завоевала золотую медаль.
Жулдыз Кайнарова показала время 2:09.43 и стала обладательницей серебряной награды.
Кроме того, сегодня мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в пара пауэрлифтинге, набрав 412,09 балла.
В составе команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев.
Таким образом, на данный час в активе нашей сборной 49 медалей: 12 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая.
V Пара Азиатские игры завершатся 24 октября.