Казахстан довел счет своих золотых медалей до 12 на Пара Азиаде-2026

23 октября атлеты сборной Казахстана дважды поднялись на высшую ступень пьедестала почета на V Азиатских Пара играх, которые в эти дни проходят в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

В велоспорте на шоссе у мужчин в категории B Наиль Ермуханбет преодолел дистанцию 65 км за 2 часа 1 минуту 21 секунду и завоевал золотую медаль.

Кирилл Илюкевич показал результат 2 часа 11 минут 42 секунды и стал серебряным призером.

В женской гонке на 55 км Анастасия Калаус финишировала первой с результатом 2 часа 5 минут 47 секунд и завоевала золотую медаль.

Жулдыз Кайнарова показала время 2:09.43 и стала обладательницей серебряной награды.

Кроме того, сегодня мужская сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в пара пауэрлифтинге, набрав 412,09 балла.

В составе команды выступили Давид Дегтярёв, Ерболат Карибай и Станислав Шакиев.

Таким образом, на данный час в активе нашей сборной 49 медалей: 12 золотых, 16 серебряных и 21 бронзовая.

V Пара Азиатские игры завершатся 24 октября.