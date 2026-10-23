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Спорт

Определились первые полуфиналисты на теннисном турнире Almaty open-2026

Теннис Полуфинал Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 15:36 Фото: Instagram/almatyopen
23 октября на престижном международном турнире по теннису среди мужчин Almaty open стартовали игры стадии 1/4 финала в одиночном разряде. К этой минуте уже завершились две встречи, сообщает Zakon.kz.

Первую путевку в полуфинал алматинских состязаний завоевал представитель Грузии – квалифайер Николас Басилашвили (№128 ATP), который сумел обыграть опытного француза Адриана Маннарино за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:1.

В другом четвертьфинальном противостоянии данного турнира грек Стефанос Циципас, седьмой сеяный Almaty open-2026, переиграл австралийца Джеймса Дакворта – 6:3, 6:4.

Остальные два полуфиналиста текущих соревнований определятся сегодня чуть позже. В третьем поединке 1/4 финала россиянин и первая ракетка турнира Даниил Медведев сыграет с Теренсом Атманом из Франции.

И закрывают программу игрового дня наш Александр Бублик и еще один представитель России – Карен Хачанов (начало – в 19:30).

Между тем на днях мужская сборная Испании по теннису объявила предварительный состав своих звезд на финал Кубка Дэвиса-2026.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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