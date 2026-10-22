Испания хочет выставить звездный состав на финал Кубка Дэвиса-2026

С 24 по 29 ноября на кортах итальянской Болоньи пройдут матчи финала Кубка Дэвиса 2026 года. За титул лучшей теннисной сборной мира в борьбу вступят восемь команд, сообщает Zakon.kz.

На следующей неделе команды-участницы представят список своих игроков на эти финальные битвы. Первой командой, которая уже практически определилась со своим составом, стали представители Испании.

Как передает MARCA, "красная фурия" привезет сильнейший состав на данный момент, куда войдут: Карлос Алькарас, Рафаэль Жодар, Алехандро Давидович Фокина, Марсель Гранольерс и Педро Мартинес. Последние двое будут играть в парном разряде.

Согласно расписанию турнира, 24 ноября состоится первый матч между Чехией и Канадой. После этого хозяева турнира и действующие чемпионы мира, Италия, 25 ноября встретятся с дебютантами "Финала восьми" – сборной Кореи.

Днем 26 ноября сразятся Великобритания и Германия, а вечером Австрия сыграет с Испанией.

Без всяких сомнений "красная фурия" с этим составом считается главным и доминирующим фаворитом предстоящих игр.

Статус Алькараса (№3 ATP) говорит сам за себя, да и Жодар (№11) и Фокина (№13) сейчас находится в прекрасной форме. Имея в колоде данную троицу, новый наставник испанской сборной Марк Лопес, конечно же, хочет забрать трофей, который не доставался им в последние семь лет.

К тому же ни один из этих игроков ранее не брал Кубок Дэвиса. Чемпион турниров в Чэнду и Шанхае Masters 1000 Алехандро Давидович Фокина, скорее всего, хочет пополнить свою копилку серебряной салатницей в Болонье.