Рыбакина с трудом переиграла 128-ю ракетку на пути к 1/2 финала WTA 500
Наша теннисистка на пути к полуфиналу китайских соревнований сразилась с представительницей Польши Катаржиной Кава (№128 WTA).
Соперница Рыбакиной заставила понервничать не только ее, но и многочисленных болельщиков первой ракетки мира.
Польская теннисистка легко отдала стартовый сет 1:6, затем забрала вторую партию со счетом 6:3, и исход матча решился в третьем заключительном сете, где фортуна была на стороне казахстанки – 6:1.
Теперь завтра, 24 октября, в полуфинале Рыбакина встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, шестой сеяной этих соревнований.
Другую путевку в финал турнира в Нинбо разыграют Лейла Фернандес (Канада) и Мари Бузкова (Чехия).
Днем ранее Елена Рыбакина на старте текущих состязаний была сильнее Полины Кудерметовой из Узбекистана.