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Спорт

Рыбакина с трудом переиграла 128-ю ракетку на пути к 1/2 финала WTA 500

Теннис Полуфинал Китай, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 19:06 Фото: Instagram/wta
Несколько минут назад на кортах китайского Нинбо завершились все поединки 1/4 финала в женском одиночном разряде турнира категории WTA 500, где принимала участие первая ракетка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Наша теннисистка на пути к полуфиналу китайских соревнований сразилась с представительницей Польши Катаржиной Кава (№128 WTA).

Соперница Рыбакиной заставила понервничать не только ее, но и многочисленных болельщиков первой ракетки мира.

Польская теннисистка легко отдала стартовый сет 1:6, затем забрала вторую партию со счетом 6:3, и исход матча решился в третьем заключительном сете, где фортуна была на стороне казахстанки – 6:1.

Теперь завтра, 24 октября, в полуфинале Рыбакина встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, шестой сеяной этих соревнований.

Другую путевку в финал турнира в Нинбо разыграют Лейла Фернандес (Канада) и Мари Бузкова (Чехия).

Днем ранее Елена Рыбакина на старте текущих состязаний была сильнее Полины Кудерметовой из Узбекистана.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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