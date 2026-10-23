Рыбакина с трудом переиграла 128-ю ракетку на пути к 1/2 финала WTA 500

Несколько минут назад на кортах китайского Нинбо завершились все поединки 1/4 финала в женском одиночном разряде турнира категории WTA 500, где принимала участие первая ракетка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Наша теннисистка на пути к полуфиналу китайских соревнований сразилась с представительницей Польши Катаржиной Кава (№128 WTA).

Соперница Рыбакиной заставила понервничать не только ее, но и многочисленных болельщиков первой ракетки мира.

Польская теннисистка легко отдала стартовый сет 1:6, затем забрала вторую партию со счетом 6:3, и исход матча решился в третьем заключительном сете, где фортуна была на стороне казахстанки – 6:1.

Теперь завтра, 24 октября, в полуфинале Рыбакина встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, шестой сеяной этих соревнований.

Другую путевку в финал турнира в Нинбо разыграют Лейла Фернандес (Канада) и Мари Бузкова (Чехия).

Днем ранее Елена Рыбакина на старте текущих состязаний была сильнее Полины Кудерметовой из Узбекистана.