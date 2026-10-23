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Спорт

"Рада, что продолжила играть в свою игру": Рыбакина высказалась после выхода в полуфинал турнира в Нинбо

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 02:31 Фото: instagram/lenarybakina
Первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась после победы в четвертьфинале турнира WTA-500 в Нинбо (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, Рыбакина одержала победу над Катажиной Кавой (Польша) со счетом 6:1, 3:6, 6:1. После этого она прокомментировала матч:

"На самом деле я довольно хорошо начала матч. Все получалось, подача работала, но во втором сете я немного сбавила обороты".

Спортсменка отметила, что на подаче ей стало не хватать энергии, появились отдельные ошибки, а геймы получались очень тяжелыми.

"К тому же в некоторые моменты соперница играла действительно хорошо, поэтому во втором сете ситуация довольно быстро изменилась. Но я рада, что в третьем сете сохранила агрессивный стиль и продолжила играть в свою игру", – сказала Елена Рыбакина.

Теперь в полуфинале турнира Рыбакина сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер.

А позже, с 26 октября по 1 ноября 2026 года, пройдет турнир в Японии, где примет участие Елена Рыбакина.

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Камила Салкымбаева
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