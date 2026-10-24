Рыбакина второй год подряд будет играть в финале WTA 500 в Нинбо
Первая ракетка планеты во втором поединке 1/2 финала текущих соревнований сумела преодолеть сопротивление 13-го номера рейтинга WTA – россиянки Дианы Шнайдер.
27-летняя казахстанка для своего успеха потратила 1 час и 35 минут игрового времени, а также два сета – 6:3, 7:5.
Теперь в воскресенье, 25 октября, в решающем матче за титул китайского "пятисотника" Рыбакина сразится с канадкой Лейлой Фернандес.
Как известно, наша теннисистка в прошлом году играла здесь за главный трофей, где была сильнее Екатерины Александровой (Россия).
Если Елена уже удостоилась места в финале, то лидер нашей мужской сборной Александр Бублик через считанные минуты начнет свою попытку прохода в финал турнира ATP 250 в Алматы.
В 18:00 казахстанец начнет битву с лучшим теннисистом России и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым на "Алматы Арена".