Рыбакина второй год подряд будет играть в финале WTA 500 в Нинбо

24 октября 2026 года на кортах китайского Нинбо определилось имя последней финалистки женского турнира из категории WTA 500, которой стала лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка планеты во втором поединке 1/2 финала текущих соревнований сумела преодолеть сопротивление 13-го номера рейтинга WTA – россиянки Дианы Шнайдер.

27-летняя казахстанка для своего успеха потратила 1 час и 35 минут игрового времени, а также два сета – 6:3, 7:5.

Теперь в воскресенье, 25 октября, в решающем матче за титул китайского "пятисотника" Рыбакина сразится с канадкой Лейлой Фернандес.

Как известно, наша теннисистка в прошлом году играла здесь за главный трофей, где была сильнее Екатерины Александровой (Россия).

Если Елена уже удостоилась места в финале, то лидер нашей мужской сборной Александр Бублик через считанные минуты начнет свою попытку прохода в финал турнира ATP 250 в Алматы.

В 18:00 казахстанец начнет битву с лучшим теннисистом России и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым на "Алматы Арена".