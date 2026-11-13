Александр Бублик выйдет на корт в Санкт-Петербурге

26-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик примет участие в выставочном турнире в России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанец сыграет на соревнованиях четвертый год подряд. Полный состав участников будет объявлен в ближайшее время.

Турнир "Трофеи Северной Пальмиры" состоится в Санкт-Петербурге 27-29 ноября 2026 года.

При этом после Almaty Open в конце октября, где Бублик не смог доиграть полуфинал с россиянином Даниилом Медведевым, казахстанец заявил о досрочном завершении сезона.

По итогам нынешнего года казахстанский теннисист впервые в карьере вошел в десятку сильнейших игроков мирового рейтинга ATP.

В Турине 12 ноября состоялась жеребьевка Итогового турнира АТР в одиночном разряде с участием восьми лучших теннисистов планеты на данный момент.

