Александр Бублик прокомментировал победу на турнире во Франции

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поделился эмоциями после победы на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция), сообщает Zakon.kz.

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В финальном матче лидер мужской сборной Казахстана обыграл Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Для Александра Бублика титул в Монпелье стал четвертым на уровне ATP и первым в 2024 году. Стоит отметить, что свой дебютный трофей АТР он завоевал именно на турнире в Монпелье в 2022 году.

"Я был на грани поражения в стартовом круге, и вот теперь стою здесь с титулом. Спасибо зрителям за поддержку в течение всей недели. Видел фотографии всех великих чемпионов турнира в прошлом, и среди них было мое лицо из 2022 года. Возможно, если продолжу так играть, в будущем здесь будет больше моих фото. Поэтому сейчас я действительно счастлив", – приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

Александр Бублик стал первым игроком, который завоевал титул ATP, проигрывая стартовый сет в каждом матче по ходу турнира.

Ранее был представлен видеообзор чемпионского матча Александра Бублика.