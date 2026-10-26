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Спорт

Елена Рыбакина усилила позиции в рейтинге WTA

Теннисистка Елена Рыбакина, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 08:51 Фото: instagram/lenarybakina
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтинга после окончания турнира в Нинбо, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина укрепила позиции в борьбе за звание первой ракетки мира. После защиты титула в Нинбо у Елены 9 501 рейтинговых очков.

На втором месте остается белоруска Арина Соболенко (7 550), замыкает тройку лидеров российская теннисистка Мирра Андреева (6 306).

Джессика Пегула (США) находится на четвертой позиции. Еще одна американка Кори Гауфф располагается на пятом месте.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева опустилась на одну строку и теперь занимает 67-ю строчку.

Ранее стало известно, сколько заработала Рыбакина за выход в финал турнира в Нинбо.

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Камила Салкымбаева
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