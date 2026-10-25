Выяснилось, сколько заработала Рыбакина за выход в финал турнира в Нинбо

Казахстанская теннисистка и первая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Нинбо (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в полуфинальном матче первая ракетка мира обыграла 13-го номера рейтинга WTA россиянку Диану Шнайдер со счетом 6:3, 7:5.

Благодаря этому достижению Рыбакина гарантировала себе призовые в размере 114 500 долларов (примерно 51,65 миллиона тенге) и 325 очков рейтинга.

Общий призовой фонд турнира составляет 1 206 446 долларов. Победительница заработает 185 500 долларов и 500 рейтинговых очков WTA.

В финале турнира в Нинбо Елена Рыбакина встретится с 30-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады. Матч состоится 25 октября .

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