Выяснилось, сколько заработала Рыбакина за выход в финал турнира в Нинбо
Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка и первая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 500 в Нинбо (Китай), сообщает Zakon.kz.
Как пишет Sports.kz, в полуфинальном матче первая ракетка мира обыграла 13-го номера рейтинга WTA россиянку Диану Шнайдер со счетом 6:3, 7:5.
Благодаря этому достижению Рыбакина гарантировала себе призовые в размере 114 500 долларов (примерно 51,65 миллиона тенге) и 325 очков рейтинга.
Общий призовой фонд турнира составляет 1 206 446 долларов. Победительница заработает 185 500 долларов и 500 рейтинговых очков WTA.
В финале турнира в Нинбо Елена Рыбакина встретится с 30-й ракеткой мира Лейлой Фернандес из Канады. Матч состоится 25 октября.
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