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Спорт

Стало известно о разгромном выступлении Путинцевой в Токио

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 02:29 Фото: Instagram/yulia_putintseva
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева потерпела разгромное поражение в парном разряде турнира категории WTA 500 в Токио (Япония), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в матче первого круга Путинцева сыграла в паре с россиянкой Людмилой Самсоновой. Их соперницами были представительница Тайваня Чжань Хаоцин и японка Мию Като.

Чжань и Като победили в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность поединка составила 1 час и 1 минуту.

В первой партии Путинцева и Самсонова смогли выиграть три гейма, но уступили со счетом 3:6. Во втором сете соперницы добились еще более убедительного преимущества, позволив казахстанско-российскому дуэту взять лишь один гейм.

Так, Путинцева и Самсонова завершили выступление в парном разряде уже на старте соревнований, а Чжань Хаоцин и Мию Като вышли в четвертьфинал.

При этом Путинцева все еще участвует в одиночном разряде турнира. В матче второго круга ей предстоит встретиться с первой ракеткой мира из Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее стало известно, что Куламбаева пробилась в 1/2 финала WTA 250 и впервые вошла в топ-100 мира.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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