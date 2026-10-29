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Спорт

Эксперты назвали область, в которой Соболенко лучше Рыбакиной

Соболенко и Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 06:59 Фото: Instagram/wta
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стала лишь четвертой женщиной в истории, получившей престижную награду. Её доходы растут стремительными темпами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Чемпионат, текущий сезон складывается не в пользу Арины.

При этом Соболенко не выиграла ни одного турнира "Большого шлема" в этом году, уступив Рыбакиной. Трудности Арины на корте не выглядят непреодолимыми и могут быть временными. При этом Соболенко куда больше преуспела за пределами площадки.

На счету Соболенко сейчас 24 титула на уровне WTA в одиночном разряде, включая четыре "Шлема". Она заработала более 53 млн долларов призовых за карьеру.

Соболенко не могла достичь звания самой богатой спортсменки мира. Она была лучшей по призовым в теннисе, однако рекламные доходы позволяли захватывать лидерство американке Кори Гауфф. Это мотивировало Арину активно развиваться в данном направлении.

За последний год Соболенко заработала 36,1 млн долларов, из них только 13,1 млн долларов на корте. Это позволило ей наконец-то опередить Гауфф, счет которой пополнился на 35,5 млн долларов (в том числе на 7,5 млн долларов призовых).

Доходы Арины от рекламы составляют 23 млн долларов, у Гауфф этот показатель все еще выше – 28 млн долларов. Но Соболенко стремительно сокращает разрыв. Она уже может считаться самой богатой действующей спортсменкой мира, если вынести за скобки Серену Уильямс, которая ненадолго возвращалась на корт летом этого года и вряд ли планирует снова играть в ближайшее время.

Ранее стало известно о разгромном выступлении Путинцевой в Токио.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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