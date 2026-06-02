Арина Соболенко полтора часа "спорила" за четвертьфинал "Ролан Гаррос"-2026
Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко стремительно продвигается вперед на Открытом чемпионате Франции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет sportarena.kz, в четвертом круге одиночного разряда Арина обошла в двух сетах японку Наоми Осака (16-я в мировом рейтинге) со счетом 7:5, 6:3.
Матч шел полтора часа. За это время Соболенко показала 12 эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти.
Так, счет в личных встречах спортсменок стал 5:1 в пользу теннисистки из Беларуси.
Теперь в матче за выход в полуфинал "Ролан Гаррос" Соболенко встретится с россиянкой Дианой Шнайдер (23-я ракетка мира).
