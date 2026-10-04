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Спорт

Соболенко сенсационно покинула соревнование в Пекине вслед за Рыбакиной

Арина Соболенко, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 04:55 Фото: Instagram/arynasabalenka
Вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко не смогла пройти в четвертый круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), сообщает Zakon.kz.

По данным sport5.by, в третьем круге Арина уступила сопернице из Чехии Николе Бартуньковой (№34 WTA). Встреча закончилась со счетом 4:6, 3:6.

Теннисистки "сражались" на корте 1 час 35 минут.

  • Бартунькова показала четыре эйса и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом три брейк-пойнта из восьми.
  • Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге Бартунькова сыграет с австрийкой Синьей Краус (№95 WTA).

Турнир категории WTA-1000 China Open-2026 в столице Поднебесной проходит с 30 сентября по 11 октября. Победительница одиночного турнира в этом году получит рекордные 1 млн 150 тыс. долларов.

Ранее Рыбакина обратилась к болельщикам после снятия с турнира в Ухане.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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