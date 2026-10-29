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Спорт

Рыбакина гарантировала себе титул первой ракетки мира до конца 2026 года

Теннис Победа Токио, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 15:43 Фото: Instagram/torayppo
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина впервые в своей карьере заняла первое место в итоговом рейтинге WTA, обыграв сегодня свою соотечественницу Юлию Путинцеву, сообщает Zakon.kz.

Это был матч второго раунда одиночного разряда на турнире Toray Pan Pacific Open на кортах Токио, где Рыбакина была сильнее Путинцевой в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

Первая ракетка мира не отдала ни одну из своих подач за 70 минут встречи, отыграв единственный брейк-пойнт мощным ударом слева в последнем гейме.

В итоге Рыбакина, которая впервые поднялась на вершину мирового рейтинга после завоевания своего третьего трофея Большого шлема на US Open в сентябре, завершила победу над Юлией шестым эйсом в этой игре.

"Против Юлии всегда сложные матчи, была готова к затяжным розыгрышам. Она часто использует укороченные удары и меняет ритм, поэтому я рада, что смогла сосредоточиться, действовать агрессивно, и сегодня многое сработало в мою пользу. Думаю, закрытая крыша тоже немного помогла. Мне нравится играть в таких условиях. Мяч летит немного быстрее, в целом, думаю, эти условия мне очень подходят".Елена Рыбакина

Рыбакина продлила свою победную серию до пяти матчей после триумфального выступления на прошлой неделе в Нинбо, завоевав свой четвертый титул в этом сезоне, что является лучшим результатом в Туре.

Теперь независимо от исхода всех матчей в 2026 году Елена никому не отдаст свой статус первой ракетки мира – ближайший преследователь Арина Соболенко отстает почти на 2 000 очков.

Завтра королева современного тенниса за выход в полуфинал токийского турнира сыграет против канадки Лейлы Фернандес (начало в 10:30).

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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