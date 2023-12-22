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Елена Рыбакина: Главная цель – однажды стать первой ракеткой мира

Елена Рыбакина назвала главную цель в своей карьере Фото: wimbledon
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина назвала главную цель в своей карьере. Четвертая ракетка мира призналась, что намерена возглавить рейтинг WTA, сообщает Zakon.kz.

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"Конечно, главная цель – однажды стать первой ракеткой мира, но приоритетом всегда является успешное выступление на турнирах "Большого шлема". Поэтому я думаю, что цели у всех нас примерно те же", – сказала Рыбакина в интервью Gulf News.

Предстоящий сезон обещает быть трудным для 24-летней теннисистки, поскольку Олимпийские игры добавят хлопот в график тура WTA.

"Да, это будет тяжело! Я хочу совершенствоваться физически, потому что эта часть у меня всегда немного слабее, но на корте так много всего нужно улучшить, что у нас никогда не хватает времени реализовать то, что говорит мне мой тренер", – отметила Елена.
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В эти дни Елена Рыбакина выступает на крупнейшем выставочном турнире World Tennis League (WTL) с участием топовых теннисистов и звезд мировой эстрады. В первый игровой день Елена Рыбакина провела матч против Иги Швёнтек. Казахстанская теннисистка осталась довольна своим выступлением против первой ракетки мира.

"Честно говоря, Ига привнесла столько энергии, и матч был действительно напряженным. Он был трудным, но важным для меня. Сейчас я в хорошей форме", – заключила Елена Рыбакина.

Ранее был представлен видеообзор матча Елена Рыбакина – Ига Швёнтек на выставочном турнире в Абу-Даби.

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