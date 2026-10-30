Рыбакина объявила о травме и не появилась на матче против Фернандес в Токио

Лучшая теннисистка мира Елена Рыбакина не сыграла свой поединок в 1/4 финала турнира WTA 500 на кортах Токио, так как снялась с текущих соревнований из-за травмы, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию также официально подтвердила WTA на своих страницах в социальных сетях. Казахстанка 30 октября 2026 года должна была сыграть с канадкой Лейлой Фернандес, 23-й ракеткой планеты, но из-за неизвестной травмы не пришла на корт, чем огорчила не только многочисленных фанатов за пределами Японии, но и собравшихся зрителей на стадионе.

Причин для серьезных травм у Рыбакиной не наблюдалось, тем более накануне она легко обыграла вторую ракетку Казахстана Юлию Путинцеву.

После этой победы она досрочно обеспечила себе статус первой ракетки мира до конца 2026 года.

В свою очередь канадская теннисистка теперь в полуфинале токийских состязаний сразится с узбечкой Камиллой Рахимовой (№66 WTA).

И в эти минуты на корты китайского Гуанчжоу вышла наша Жибек Куламбаева, которая постарается завоевать путевку в финал парных игр на турнире WTA 250.