Стало известно, вернется ли Шавкат Рахмонов в октагон в январе 2027 года
Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Известный казахстанский боец UFC полусреднего веса Шавкат Рахмонов не вернется в октагон в январе 2027 года. С таким заявлением выступил его менеджер Даниэль Рубинштейн, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что ранее ряд зарубежных СМИ написали, что в разработке на январь находится поединок между непобежденным казахстанцем и экс-обладателем титула из Австралии Джеком Делла Маддаленой.
"Это совершенно не соответствует действительности. ДДМ не упоминался в качестве соперника, и Шавкат не вернется в январе", – заявил Даниэль Рубинштейн в соцсети X (Twitter) 30 октября 2026 года.
Тем самым он опроверг слухи, которые ранее появились в Сети.
Completely false and inaccurate. JDM hasn’t been mentioned as an opponent and Shavkat won’t be returning in January.— Daniel Rubenstein (@dannyrube) October 30, 2026
28 октября 2026 года мы писали, что Шавкат Рахмонов включен в список действующих непобежденных представителей американского промоушена по версии популярного ресурса MMA Uncensored.
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Еще ранее, в июле, врач Шавката Рахмонова рассказал о неутешительном состоянии бойца.
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