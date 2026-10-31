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Спорт

Стало известно, вернется ли Шавкат Рахмонов в октагон в январе 2027 года

боец Шавкат Рахманов, боксер Серик Сапиев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:02 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Известный казахстанский боец UFC полусреднего веса Шавкат Рахмонов не вернется в октагон в январе 2027 года. С таким заявлением выступил его менеджер Даниэль Рубинштейн, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее ряд зарубежных СМИ написали, что в разработке на январь находится поединок между непобежденным казахстанцем и экс-обладателем титула из Австралии Джеком Делла Маддаленой.

"Это совершенно не соответствует действительности. ДДМ не упоминался в качестве соперника, и Шавкат не вернется в январе", – заявил Даниэль Рубинштейн в соцсети X (Twitter) 30 октября 2026 года.

Тем самым он опроверг слухи, которые ранее появились в Сети.

28 октября 2026 года мы писали, что Шавкат Рахмонов включен в список действующих непобежденных представителей американского промоушена по версии популярного ресурса MMA Uncensored.

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Еще ранее, в июле, врач Шавката Рахмонова рассказал о неутешительном состоянии бойца.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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