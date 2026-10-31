Стало известно, вернется ли Шавкат Рахмонов в октагон в январе 2027 года

Известный казахстанский боец UFC полусреднего веса Шавкат Рахмонов не вернется в октагон в январе 2027 года. С таким заявлением выступил его менеджер Даниэль Рубинштейн, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что ранее ряд зарубежных СМИ написали, что в разработке на январь находится поединок между непобежденным казахстанцем и экс-обладателем титула из Австралии Джеком Делла Маддаленой.

"Это совершенно не соответствует действительности. ДДМ не упоминался в качестве соперника, и Шавкат не вернется в январе", – заявил Даниэль Рубинштейн в соцсети X (Twitter) 30 октября 2026 года.

Тем самым он опроверг слухи, которые ранее появились в Сети.

Completely false and inaccurate. JDM hasn’t been mentioned as an opponent and Shavkat won’t be returning in January. — Daniel Rubenstein (@dannyrube) October 30, 2026

28 октября 2026 года мы писали, что Шавкат Рахмонов включен в список действующих непобежденных представителей американского промоушена по версии популярного ресурса MMA Uncensored.

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Еще ранее, в июле, врач Шавката Рахмонова рассказал о неутешительном состоянии бойца.