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Спорт

Шавкат Рахмонов может сразиться с Белалом Мухаммадом

Боец UFC, фото, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 08:55 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в ближайшее время может выйти в октагон против старого соперника, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, из-за того, что американец Белал Мухаммад был повержен Джеком Деллой Маддаленой на UFC 315, за пояс с австралийцем будет драться Ислам Махачев.

Комментатор Джон Эник предполагает, что противостояние американца и казахстанца будет назначено повторно – за статус основного претендента:

"Я буду рад, если Белал Мухаммад вернет титул UFC в полусреднем весе, но посмотрим, что ему предложит в октябре Шавкат Рахмонов. Белал против Шавката в октябре – вот вам срочные новости", – сказал комментатор UFC Джон Эник.

Бойцы должны были встретиться еще в декабре прошлого года, но Белал получил травму и выйти на бой не смог. Вместо этого Шавкат получил в соперники Иэна Гэрри и праздновал победу единогласным решением судей.

Ранее Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову.

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Аксинья Титова
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