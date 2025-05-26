Шавкат Рахмонов может сразиться с Белалом Мухаммадом

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов в ближайшее время может выйти в октагон против старого соперника, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, из-за того, что американец Белал Мухаммад был повержен Джеком Деллой Маддаленой на UFC 315, за пояс с австралийцем будет драться Ислам Махачев.

Комментатор Джон Эник предполагает, что противостояние американца и казахстанца будет назначено повторно – за статус основного претендента:

"Я буду рад, если Белал Мухаммад вернет титул UFC в полусреднем весе, но посмотрим, что ему предложит в октябре Шавкат Рахмонов. Белал против Шавката в октябре – вот вам срочные новости", – сказал комментатор UFC Джон Эник.

Бойцы должны были встретиться еще в декабре прошлого года, но Белал получил травму и выйти на бой не смог. Вместо этого Шавкат получил в соперники Иэна Гэрри и праздновал победу единогласным решением судей.

Ранее Маддалена бросил вызов непобежденному Шавкату Рахмонову.