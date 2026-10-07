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Спорт

В США назвали победителя боя между Рахмоновым и Моралесом

Рахмонов и Моралес, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 07:42 Фото: Instagram/shavkatrakhmonov94
Американский спортивный блогер и аналитик Мэтью Джордо дал прогноз потенциального поединка казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова с третьим номером полусреднего дивизиона UFC эквадорцем Майклом Моралесом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, по мнению аналитика, у казахстанца больше шансов одержать победу.

"Шавкат Рахмонов намекает на бой (с Майклом Моралесом). И я здесь, чтобы сказать вам прямо сейчас: Шавкат просто уничтожит этого парня. На мой взгляд, Майкл Моралес стал одним из самых переоцененных бойцов во всем UFC. И это говорит парень, который так сильно его расхваливал. Но проблема с Майклом Моралесом в том, что я просто не увидел достаточного улучшения его технических навыков, которого от него ожидал. Я просто не вижу, как Майкл Моралес победит Ислама Махачева, Иэна Гэрри, Карлоса Пратеса или Шавката Рахмонова. Я думаю, что сейчас он вроде как застрял где-то в районе 4-5 места в полусреднем дивизионе. Как бы безумно это ни звучало, я даже не уверен, что Майкл Моралес победит Камару Усмана. Так что, Майкл Моралес, приятель, берегись, потому что „Бугимен" вернулся. А „Бугимен" – это Шавкат Рахмонов, который докажет, что является лучшим полусредневесом во всем мире, когда вернется", – высказался американец в своем Instagram.

Ранее мы писали о том, как Роналду поставил точку в скандале со сборной Португалии.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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