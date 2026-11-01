Новый наставник "Бернли" сообщил о физическом состоянии Дастана Сатпаева

Новый главный тренер английского "Бернли" Фабио Челестини рассказал о здоровье казахстанского нападающего Дастана Сатпаева, который пропустил матч с "Портсмутом", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, 18-летний футболист не был в заявке английской команды на домашнюю встречу с "Портсмутом" в рамках Чемпионшипа. Матч прошел 31 октября и завершился со счетом 0:0. Он стал дебютным для Челестини во главе "Бернли". До этого Сатпаев восстанавливался после аналогичной травмы и постепенно возвращался к полноценным нагрузкам.

Его игровое время ограничивали, чтобы не форсировать процесс восстановления.

После матча Челестини сообщил, что "Бернли" взаимодействует с "Челси", которому принадлежат права на казахстанского футболиста, по вопросу его состояния.

"Сейчас мы работаем с „Челси". У него проблемы с задней поверхностью бедра, мышечные проблемы. Мы должны вместе разбираться в ситуации, шаг за шагом, день за днем и смотреть, что произойдет", – сказал специалист.

Челестини признался, что пока не может назвать сроки возвращения нападающего.

"Я здесь всего 48 часов. У меня много информации, но, возможно, не вся", – дополнил тренер.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев официально будет тренироваться у нового тренера в "Бернли".