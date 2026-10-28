Дастан Сатпаев официально будет тренироваться у нового тренера в "Бернли"

"Бернли" официально уволил главного тренера Ники Хайена. Вместо него клуб из Чемпионшипа возглавил Фабио Челестини, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, Челестини был главным тренером московского ЦСКА до конца прошлого сезона, который выиграл Суперкубок России.

"Фабио привнесет в команду страсть, опыт и знания – именно то, что мы искали. Он проявил невероятную решимость и твердое желание работать в "Бернли". Нам нужны люди, которые искренне хотят быть здесь и помогать клубу развиваться. Фабио – яркий тому пример", – приводит слова спортивного директора Диего Лопеса официальный сайт клуба.

В составе "Бернли" выступает нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев. После 12 матчей в Чемпионшипе команда набрала восемь очков и располагается на 22-й строчке в турнирной таблице.

Ранее выяснилось, что Дастан Сатпаев пропустит матчи сборной Казахстана: стала известна причина.