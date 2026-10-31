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Спорт

Дастан Сатпаев пропустил первый матч "Бернли" под руководством нового тренера

Футболист Дастан Сатпаев , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2026 02:22 Фото: instagram/d.satpayev
Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев не принял участия в домашнем матче "Бернли" против "Портсмута" в тринадцатом туре английского Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, 18-летний форвард остался вне заявки на игру, которая стала первой для швейцарского специалиста Фабио Челестини на посту главного тренера команды.

Отсутствие Сатпаева в линии атаки совпало с очередной потерей очков клуба: хозяева поля не сумели взломать оборону соперника и завершили встречу вничью (0:0).

После этой ничьей "Бернли" с 9 очками в активе продолжает находиться в зоне вылета, занимая 22-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, тогда как "Портсмут" с 19 баллами расположился на 11-й строчке.

Ранее стало известно, что Дастан Сатпаев официально будет тренироваться у нового тренера в "Бернли". А главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван ’т Схип не включил его в окончательный состав национальной команды на ноябрьские встречи с Молдовой и Словакией.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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