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Спорт

Жеребьевка итогового турнира WTA с участием Рыбакиной пройдет в TikTok

Теннис Жеребьевка Тик ток, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 14:54 Фото: Instagram/LenaRybakina
Женская теннисная ассоциация (WTA) накануне объявила о начале глобального партнерства в сфере контента с соцсетью TikTok, которая широко популярна у людей по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба WTA, одним из важных шагов в рамках этого сотрудничества будет прямая трансляция жеребьевки итогового турнира в Индиан-Уэллсе (США), которая пройдет предстоящей ночью в прямом эфире TikTok.

Прямую трансляцию церемонии жеребьевки WTA Finals можно посмотреть 4 ноября в TikTok в 04:15 по казахстанскому времени.

Кроме этого, в приложении появятся специальные страницы отдельных турниров WTA 1000, некоторых состязаний WTA 500 и итогового турнира. На них будут собирать официальный контент, связанный с соревнованиями.

Партнерство WTA и TikTok действует с прошлого года, и теперь оно выходит на новый уровень.

"Женский теннис переживает настоящий культурный подъем, и наши игроки находятся в самом его центре. Они не только выдающиеся спортсменки, но и личности мирового масштаба, влияющие на дискуссии далеко за пределами спорта. Наша работа с TikTok за год продемонстрировала растущую глобальную популярность женского тенниса и потенциал для привлечения и вовлечения аудитории новыми способами. Объединив силу наших игроков и турниров с креативностью и охватом TikTok, надеемся сделать женский теннис более доступным и привлекательным для следующего поколения". Директор по брендингу WTA Сара Свансон

Участницами Итогового турнира 2026 года станут восемь лучших теннисисток сезона: Елена Рыбакина (Казахстан), Арина Соболенко (Беларусь), Мирра Андреева (Россия), Джессика Пегула (США), Кори Гауфф (США), Элина Свитолина (Украина), Каролина Мухова (Чехия) и Линда Носкова (Чехия).

Соревнования пройдут на хардовых покрытиях американского Индиан-Уэллса с 8 по 15 ноября. Общий призовой фонд составит 15,5 млн долларов.

Действующей чемпионкой турнира является первая ракетка мира Елена Рыбакина.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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