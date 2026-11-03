Уступала сопернице в рейтинге, но победила на корте: успех Куламбаевой в Индии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева успешно начала выступление в основной сетке турнира WTA 250 в индийском Ченнаи. В первом круге она обыграла представительницу Японии Мэй Ямагучи, занимающую более высокую позицию в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

Куламбаева, располагающаяся на 473-й строчке рейтинга WTA, одержала победу над 282-й ракеткой мира в двух сетах – 6:4, 7:5. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Казахстанка выиграла 83 из 150 розыгрышей, реализовала семь из десяти брейк-пойнтов и взяла 62% очков на второй подаче соперницы.

Жибек пробилась в основную сетку через квалификацию и теперь продолжит борьбу за выход в четвертьфинал. В следующем круге ее соперницей станет победительница матча между японкой Моюкой Утижимой и третьей сеяной турнира Майей Линетт из Польши.

Ранее сообщалось, что Куламбаева пробилась в 1/2 финала WTA 250 и впервые вошла в топ-100 мира.