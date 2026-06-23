Жибек Куламбаева снова прославила Казахстан, но теперь в Польше
Как пишет sportarena.kz, казахстанка выступила в дуэте с представительницей Венгрии Амариссой Тот (361-я строчка мирового рейтинга).
В матче первого круга они выиграли против белоруски Александры Скопец и польской теннисистки Ганны Янковской.
Встреча шла 45 минут. В итоге Куламбаева и Тот одержали победу в двух сетах со счетом 6:1, 6:0. До этого момента пары спортсменок между собой не встречались.
Благодаря этому успеху Жибек Куламбаева и Амарисса Тот пробились в четвертьфинал турнира. Новыми соперницами победительниц станут сильнейшие в битве между полькой Доминикой Фейстель и мексиканкой Марии Кано против польского дуэта Оливии Гниевковской и Софии Гусар.
Ранее Жибек Куламбаева в дуэте с украинкой Валерией Страховой завоевала титул на международном турнире серии ITF W50 в болгарском Хасково.