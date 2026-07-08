Жибек Куламбаева дважды за день прославила Казахстан в Нидерландах

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева начала успешную серию выступлений в парном разряде турнира серии ITF W75 в Гааге (Нидерланды), сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка, занимающая 457-е место в одиночном рейтинге WTA, сейчас играет в паре с представительницей Нидерландов Лиан Тран (792-я позиция мирового рейтинга).

В матче первого круга казахстанско-нидерландский дуэт уверенно обошел хозяек турнира Аранчу Рус и Джой де Зееув со счетом 6:4, 6:4. Матч шел 1 час 22 минуты.

Этот поединок стал первым в истории очных встреч между данными парами на профессиональном уровне. Благодаря этой победе Жибек Куламбаева и Лиан Тран пробились в четвертьфинал соревнований, где сыграют с итальянской парой Нурия Бранкаччио/Федерика Ургеси.

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