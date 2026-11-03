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Спорт

Британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли"

Дастан Сатпаев, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 02:32 Фото: Instagram/burnleyfootballclub
Сайт FootballLeagueWorld оценил текущее положение казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в "Бернли", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, по мнению сайта, аренда Дастана Сатпаева в "Бернли" пока складывается крайне неудачно.

"18-летний футболист перешел из "Челси", подавая большие надежды, и успел продемонстрировать свой потенциал, однако из-за проблем со здоровьем не может играть на протяжении длительного времени. Новый главный тренер "Бернли" Фабио Челестини подтвердил, что Сатпаеву вновь придется пропустить некоторое время из-за травмы подколенного сухожилия. Ранее казахстанец не принял участия в матче против "Портсмута", завершившемся нулевой ничьей", – пишет сайт.

В этом сезоне Дастан Сатпаев сыграл за "Бернли" в семи матчах, но не отметился в них результативными действиями.

Ранее новый наставник "Бернли" сообщил о физическом состоянии Дастана Сатпаева.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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