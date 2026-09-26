"Все знают, насколько важен Дастан": тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве
Об этом пишет издание Burnley Express. Трехнедельный перерыв без официальных игр дает английскому клубу отличный шанс восстановить ключевых исполнителей и вернуть в строй главную надежду атаки – казахстанца Дастана Сатпаева.
В игре против "Дерби Каунти" на поле уже выходил Якоб Бруун Ларсен, однако Сатпаев, а также Джош Каллен, Энок Агьеи и Джейдон Банел пока долечивают повреждения в лазарете.
Тем не менее главное внимание болельщиков и тренерского штаба приковано именно к скорейшему возвращению казахстанца, который успел стать важнейшим звеном в атакующих построениях команды.
Главный тренер Ники Хайен после матча с "Дерби" отдельно подчеркнул значимость казахстанского форварда для клуба.
"Он один из тех игроков, кто возвращается. Джош Каллен также будет близок к составу, Дастан тоже возвращается, так что это даст нам больше возможностей. Все знают, насколько важен был Дастан в этих двух играх, и будет важно, что мы снова сможем рассчитывать на этих футболистов", – заявил тренер.
14 августа Сатпаев перешел в "Бернли" на правах аренды из лондонского "Челси" всего лишь на один сезон без права выкупа.
Уже 23 августа казахстанский форвард Дастан Сатпаев вышел на замену во втором тайме в рамках второго тура Чемпионшипа. "Вест Бромвич Альбион" на своем поле обошел "Бернли" со счетом 3:1.