"Все знают, насколько важен Дастан": тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве

Казахстанский нападающий Дастан Сатпаев вместе с другими травмированными лидерами "Бернли" готовится вернуться на поле сразу после паузы на матчи сборных, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание Burnley Express. Трехнедельный перерыв без официальных игр дает английскому клубу отличный шанс восстановить ключевых исполнителей и вернуть в строй главную надежду атаки – казахстанца Дастана Сатпаева.

В игре против "Дерби Каунти" на поле уже выходил Якоб Бруун Ларсен, однако Сатпаев, а также Джош Каллен, Энок Агьеи и Джейдон Банел пока долечивают повреждения в лазарете.

Тем не менее главное внимание болельщиков и тренерского штаба приковано именно к скорейшему возвращению казахстанца, который успел стать важнейшим звеном в атакующих построениях команды.

Главный тренер Ники Хайен после матча с "Дерби" отдельно подчеркнул значимость казахстанского форварда для клуба.

"Он один из тех игроков, кто возвращается. Джош Каллен также будет близок к составу, Дастан тоже возвращается, так что это даст нам больше возможностей. Все знают, насколько важен был Дастан в этих двух играх, и будет важно, что мы снова сможем рассчитывать на этих футболистов", – заявил тренер.

14 августа Сатпаев перешел в "Бернли" на правах аренды из лондонского "Челси" всего лишь на один сезон без права выкупа.



Уже 23 августа казахстанский форвард Дастан Сатпаев вышел на замену во втором тайме в рамках второго тура Чемпионшипа. "Вест Бромвич Альбион" на своем поле обошел "Бернли" со счетом 3:1.