#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.26
506.7
5.58
Спорт

"Бернли" на грани вылета: в Великобритании отреагировали на отсутствие Сатпаева в матчах

Дастан Сатпаев, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 07:21 Фото: Instagram/burnleyofficial
Британский инсайдер "Бернли" CarefreeYouth в социальной сети X прокомментировал отсутствие казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в заявке на матч с КПР, выразив надежду на его возвращение после международной паузы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, автор публикации пожелал казахстанцу скорейшего восстановления.

"Сатпаева нет из-за травмы. Надеюсь, он вернется после международной паузы. Также надеюсь, что новый главный тренер сможет переломить ход сезона, поскольку сейчас команда находится в зоне вылета", – написал CarefreeYouth.

Отсутствие казахстанца связано с повреждением задней поверхности бедра. Главный тренер "Бернли" Фабио Челестини сообщил, что клуб совместно с "Челси", которому принадлежат права на футболиста, оценивает его состояние. Точные сроки восстановления 18-летнего нападающего пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Фото: instagram/burnleyofficial
19:10, 24 августа 2026
"Бернли" отреагировал на исторический дебют Дастана Сатпаева
Дастан Сатпаев, футбол
02:32, 04 ноября 2026
Британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли"
Фото: instagram/burnleyofficialФото: instagram/burnleyofficial
19:56, 26 сентября 2026
"Все знают, насколько важен Дастан": тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Футболисты Кайрату тренируются на стадионе в Бергамо
07:18, Сегодня
"Кайрат" провёл первую тренировку в Бергамо перед матчем с "Аталантой"
Официальный постер боя Эрисланди Лара - Тим Цзю
06:47, Сегодня
Тим Цзю проведёт чемпионский бой против Эрисланди Лары 12 декабря
Торехан Сабырхан после победы на Азиатских играх в Японии
06:21, Сегодня
"Все те же боксёры": Торехан Сабырхан оценил своих конкурентов на чемпионате Казахстана
Игроки Аталанты в матче Серии А
05:51, Сегодня
"Аталанта" теряет игроков перед матчем с "Кайратом", но Скамакка вернулся в общую группу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: