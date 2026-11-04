"Бернли" на грани вылета: в Великобритании отреагировали на отсутствие Сатпаева в матчах

Британский инсайдер "Бернли" CarefreeYouth в социальной сети X прокомментировал отсутствие казахстанского нападающего Дастана Сатпаева в заявке на матч с КПР, выразив надежду на его возвращение после международной паузы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, автор публикации пожелал казахстанцу скорейшего восстановления.

No Satpayev due to injury. Hopefully he’s back after the international break. New manager that will hopefully also turn the season around as they are currently in the relegation zone — CarefreeYouth (@CarefreeYouth) November 3, 2026

"Сатпаева нет из-за травмы. Надеюсь, он вернется после международной паузы. Также надеюсь, что новый главный тренер сможет переломить ход сезона, поскольку сейчас команда находится в зоне вылета", – написал CarefreeYouth.

Отсутствие казахстанца связано с повреждением задней поверхности бедра. Главный тренер "Бернли" Фабио Челестини сообщил, что клуб совместно с "Челси", которому принадлежат права на футболиста, оценивает его состояние. Точные сроки восстановления 18-летнего нападающего пока неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что британские СМИ обсуждают неудачи Дастана Сатпаева в "Бернли".